إصابة 3 في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 3، اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك بالطريق الزراعي بني سويف- أسيوط، أمام بني زايد بمركز ناصر.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين همه «أسماء.م.ا» 21 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، «حسن.ص.ا» 65 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ اليمنى، ومقيمين بمحافظة أسيوط، «محمود.ط.ق» 36 سنة، ومقيم بمحافظة بني سويف، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.