جنايات قنا تعاقب تاجر مخدرات بالسجن 3 سنوات

عاقبت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة وبأمانة سر صلاح فراج وصبحي حسانين ومحمد صلاح، عامل بالسجن ٣ سنوات لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة.تعود أحداث القضية إلى ٢١ مايو ٢٠٢٠ عندما وردت معلومات للإدارة العامة للمخدرات بقيام «محمد.م.س» ٢٦ عاما، عامل بقرية الجبلاو بمركز قنا، ومتهم في قضيتي مخدرات بسفاجا لحيازته كمية من المخدرات واعتزامه توزيعها على عملائه بقنا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمكنت قوة من مباحث المخدرات من ضبط المتهم أثناء خروجه من منزله وبحوزته ١٥ لفافة حشيش ومبلغ مالى واعترف بحيازته للمخدرات بهدف الإتجار، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.