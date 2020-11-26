رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«السيادة السوداني» يؤكد دعمه اللامحدود لجهود اتفاق السلام

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:27 م
البرهان
البرهان
أ.ش.أ
طباعة
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعمه اللامحدود لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام على أرض الواقع، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع في دارفور (غرب السودان)، والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، وشرق السودان.

واستعرض البرهان، خلال لقائه بمكتبه، الخميس، مع رئيس "الجبهة الثورية" الدكتور الهادي إدريس، سبل تنفيذ اتفاق جوبا للسلام على أرض الواقع وكيفية تجاوز التحديات التي تواجهه.

وأعرب إدريس عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها رئيس مجلس السيادة، والتي تكللت بتوقيع اتفاق السلام.

وقال إنه للفريق أول ركن البرهان، تعازي "الجبهة الثورية" في وفاة الإمام الصادق المهدي رئيس حزب "الأمة القومي"، معددًا مساهماته الفكرية والسياسية في تاريخ السودان السياسي.

من جهة أخرى جدد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، حرص الحكومة على ترسيخ ودعم السلام الاجتماعي بين مكونات ولاية جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان).

وأكد كباشي، لدى لقائه اليوم مع أعضاء وفد آلية وقف العدائيات وجبر الضرر وتعزيز التعايش السلمي في أحداث محلية كادوقلي الكبرى بقيادة والي ولاية جنوب كردفان الدكتور حامد البشير إبراهيم، التزام الحكومة بالمساهمة فى تكلفة جبر الضرر الذي نجم عن الأحداث التى شهدتها محلية "كادوقلي" الكبرى خلال شهري مايو ويوليو الماضيين، والتي راح ضحيتها 112 شخصًا.

وقال والي جنوب كردفان، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن اللجنة عقدت اجتماعًا مثمرًا مع عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، أطلعته خلاله على مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية وسير عملية السلام المجتمعي.

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

مصطفى غربال حكما للنهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك

حقيقة وجود تماثيل فرعونية أثرية بحوزة مواطن مسافر للخارج

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع شفط تجمعات مياه الأمطار

image description

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات

image description

وحدة «تطوير المشروعات» تصل جامعة أسيوط لتسليم مشروعات بـ5 مليون

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

الأكثر قراءة

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

مصطفى غربال حكما للنهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك

إنفوجراف

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

ولادة نادرة لشمبانزي في محمية طبيعية بغينيا

استطلاع: العاملون من المنزل في ألمانيا يستخدمون أجهزتهم الشخصية للعمل

«ديزني» تشطب 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

أيام زمان

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

«مكنش بتاع خمرة».. كواليس أول حوار مع الملكة فريدة زوجة فاروق الأول

رفض حواره ثم اعتذر.. كيف أوصل سمير صبري «زويل» لجمهور عدوية؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
ماجد حبته
ما وراء الإعراب عن القلق
المزيد

الثقافة

بدء مناقشة «هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر» بمؤسسة بتانة

سعيد توفيق: كان يجب على «حماد» استخدام الأسماء كما تنطق في لغتها

انطلاق الأسبوع السادس لمشروع أهل مصر بقصر عابدين

نادين عبد الحليم تستعرض فنها التشكيلي في ملتقى المبدعين