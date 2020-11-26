جولة فى فيسبوك «السيدة الأولى».. 4 فيديوهات خلال عامين

في أبريل 2019، نشرت الصفحة مقطع فيديو إدلاء حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة بمصر الجديدة

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تحل السيدة انتصار السيسي، بعد دقائق قليلة، ضيفة برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، في أول حوار تليفزيوني لها، الأمر الذي يشير إلى عدم اهتمام قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالظهور الإعلامي، وعملها في دعم قضايا المرأة وكبار السن في صمت تام، بالإضافة إلى أن صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحظي بالهدوء نفسه، ففي جولة لـ«الدستور» داخلها وجدنا أنها لم تنشر سوى 4 فيديوهات خلال عامين منذ أن أنشأت الصفحة في العام 2018.في أغسطس 2018 نشرت صفحة السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيديو افتتاح دار رعاية الفتيات بالعجوزة، وأجرت جولة تفقدية بالدار تابعت خلالها الأنشطة الفنية والرياضية للنزيلات.وتفقدت حرم رئيس الجمهورية، الحالة المعيشية للفتيات بالدار، وأوصت بضرورة توفير كافة سُبل الراحة والإعاشة للنزيلات والاهتمام بتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهن، ووجهت الشكر لجميع القائمين على إدارة الدار لجهودهم الصادقة في توفير كافة احتياجات الفتيات.وأكدت ضرورة الحفاظ على هذا النموذج في كافة الدور المماثلة والتوسع فى الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بصفة عامةفي مارس 2020، نشرت الصفحة مقطع فيديو لاحتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، ووجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، التحية والتقدير للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام.وقالت السيدة انتصار السيسي ـ في تدوينة لها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: "سعدت اليوم كثيرًا بمشاركتي مع هذه النماذج النسائية الرائعة لما قدموه من أدوار رائدة وملهمة لنا جميعًا.. خالص الحب والتقدير لكل إمرأة مصرية داعين المولى أن يديم عليهم الصحة والقوة والسعادة".".في أكتوبر 2020، أجرت السيدة الأولى انتصار السيسي زيارة تفقدية إلى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، ونشرت الصفحة مقطع فيديو من الجلولة.وقالت قرينة الرئيس، عبر صفحتها على فيسبوك: سعدت اليوم بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم.وتابعت: "تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".