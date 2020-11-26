رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جولة فى فيسبوك «السيدة الأولى».. 4 فيديوهات خلال عامين

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:18 م
انتصار السيسي
انتصار السيسي
طباعة
تحل السيدة انتصار السيسي، بعد دقائق قليلة، ضيفة برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، في أول حوار تليفزيوني لها، الأمر الذي يشير إلى عدم اهتمام قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالظهور الإعلامي، وعملها في دعم قضايا المرأة وكبار السن في صمت تام، بالإضافة إلى أن صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحظي بالهدوء نفسه، ففي جولة لـ«الدستور» داخلها وجدنا أنها لم تنشر سوى 4 فيديوهات خلال عامين منذ أن أنشأت الصفحة في العام 2018.

في أغسطس 2018 نشرت صفحة السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيديو افتتاح دار رعاية الفتيات بالعجوزة، وأجرت جولة تفقدية بالدار تابعت خلالها الأنشطة الفنية والرياضية للنزيلات.

وتفقدت حرم رئيس الجمهورية، الحالة المعيشية للفتيات بالدار، وأوصت بضرورة توفير كافة سُبل الراحة والإعاشة للنزيلات والاهتمام بتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهن، ووجهت الشكر لجميع القائمين على إدارة الدار لجهودهم الصادقة في توفير كافة احتياجات الفتيات.
وأكدت ضرورة الحفاظ على هذا النموذج في كافة الدور المماثلة والتوسع فى الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بصفة عامة .



في أبريل 2019، نشرت الصفحة مقطع فيديو إدلاء حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة بمصر الجديدة
.



في مارس 2020، نشرت الصفحة مقطع فيديو لاحتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، ووجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، التحية والتقدير للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وقالت السيدة انتصار السيسي ـ في تدوينة لها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: "سعدت اليوم كثيرًا بمشاركتي مع هذه النماذج النسائية الرائعة لما قدموه من أدوار رائدة وملهمة لنا جميعًا.. خالص الحب والتقدير لكل إمرأة مصرية داعين المولى أن يديم عليهم الصحة والقوة والسعادة". ".


في أكتوبر 2020، أجرت السيدة الأولى انتصار السيسي زيارة تفقدية إلى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، ونشرت الصفحة مقطع فيديو من الجلولة.

وقالت قرينة الرئيس، عبر صفحتها على فيسبوك: سعدت اليوم بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم.

وتابعت: "تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع شفط تجمعات مياه الأمطار

image description

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات

image description

وحدة «تطوير المشروعات» تصل جامعة أسيوط لتسليم مشروعات بـ5 مليون

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

الأكثر قراءة

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

مصطفى غربال حكما للنهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك

إنفوجراف

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

ولادة نادرة لشمبانزي في محمية طبيعية بغينيا

استطلاع: العاملون من المنزل في ألمانيا يستخدمون أجهزتهم الشخصية للعمل

«ديزني» تشطب 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

أيام زمان

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

«مكنش بتاع خمرة».. كواليس أول حوار مع الملكة فريدة زوجة فاروق الأول

رفض حواره ثم اعتذر.. كيف أوصل سمير صبري «زويل» لجمهور عدوية؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
ماجد حبته
ما وراء الإعراب عن القلق
المزيد

الثقافة

بدء مناقشة «هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر» بمؤسسة بتانة

سعيد توفيق: كان يجب على «حماد» استخدام الأسماء كما تنطق في لغتها

انطلاق الأسبوع السادس لمشروع أهل مصر بقصر عابدين

نادين عبد الحليم تستعرض فنها التشكيلي في ملتقى المبدعين