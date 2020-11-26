«تجارة الجملة»: 7 جنيهات انخفاضًا في أسعار الدواجن البرازيلية

قال المحاسب خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك لجنة التسعير بالشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بدراسة السوق المحلية لأسعار السلع فعندما تتراجع الأسعار بالأسواق تخفض نفس السلع التي يتم ضخها في فروع التجزئة والمجمعات وفروع الشركات الشقيقة.ولفت "فكري" في تصريح لـ"الدستور"، إلى أنه تم خفض أسعار الدواجن البرازيلية المجمدة إلى سعر ٣٠ جنيها بدلا من ٣٧ جنيها بفارق ٧ جنيهات الكيلو على خلفية تراجع أسعار الدواجن المحلية إلى ٢٥جنيها، مشيرا إلى أن الشركات هي رمانة الميزان لإعادة التوازنات في الأسواق المحلية.