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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أوقات الصلاة فى الكويت اليوم

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:15 ص
أوقات الصلاة
أوقات الصلاة
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المصريين الذين يعيشون على أرض الكويت في معرفة أوقات الصلاة في الكويت اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر الجاري، ويقدم "الدستور" مواقيت الصلاة لقرائه، حيث يختلف توقيت الصلاة من دولة لآخر بزمن ساعة أو ساعتين، ويختلف التوقيت فحين يسافر شخص من دولة لآخر يتحير في معرفة زمن الصلاة، حيث يتم الآن العديد من البرامج والتطبيقات لمعرفة التوقيت الخاصة بالصلاة في أي دولة.

أوقات الصلاة في الكويت

مواعيد الصلاة تختلف من مدينة إلى أخرى في نفس الدولة بتقديم دقائق وتأخير أخرى، فموعد توقيت صلاة الفجر 4:51 صباحا، وموعد صلاة الظهر 11:36 صباحا، وأما ميعاد صلاة العصر 2:31 مساءً، ويؤذن توقيت المغرب في تمام الساعة 4:51 مساء، وأما صلاة العشاء فتؤذن في تمام الساعة 6:11 مساءً.

تطبيقات مواقيت الصلاة

هناك العديد من التطبيقات أو البرامج الإلكترونية، لمعرفة توقيت فروض الصلاة، حيث يوجد برنامج مواقيت الصلاة هو أول برنامج يوفر مواقيت الصلاة لدولة الكويت بدقة، وبسبب العدد الكبير من المستخدمين الذين يثقون بهذا البرنامج يوميا، تم استثمار الكثير من الوقت والجهد في هذا البرنامج لكي نوصله لهذه المرحلة المتقدمة والمميزة. 

يشار إلى أن الكويت تقع مدينة الكويت في دولة الكويت وتعتبر عاصمتها كما أنها توجد في ساحل الخليج العربي في جنوب جون الكويت وتضم كلاً من ميناء الشويخ ومطار الكويت الدولي الذين تمثلان عصباً حيوياً بالنسبة لها.

ويبلغ عدد سكان مدينة الكويت في المنطقة المتروبوليتانية نحو مليونين و380 ألف نسمة، وتبلغ المساحة الجملية نحو ثمانية آلاف كيلو متر مربع.

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