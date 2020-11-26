سعيد توفيق: كان يجب على «حماد» استخدام الأسماء كما تنطق في لغتها

قال الدكتورسعيد توفيق رئيس المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، إنه يفضل أن يكتب اسم ماركوزه بدلا من اسم ماركوزه الذي استخدمه الدكتور حسن حماد، أي كما ينطق في لغته الأصلية.وأضاف توفيق خلال حفل مناقشة كتاب "هربرت ماركيوز فيلسوف النفي والتحرر": "الفكر النافي يتجاوز حدود الفلسفة، بمعنى أن النفي قوة مؤثرة في الواقع والحياة، وما يمكن أن نستفيد عبر الكتاب هو السؤال عن ماهي أدوات الفكر النافي.ويشير سعيد توفيق الي أن أدوات النفي عند ماركوزه منها الخيال وهو ليس الخيال بمعناه المعرفي، وأن ماركوزه يدافع عن الفلسفات التحريرية والمثالية، ذلك لكونها تمتاز بالطابع التحرري والثوري، ومن هذا المنطلق ينتقد الفلسفات الوضعية كونها تبريرا للوضع القائم.ويلفت توفيق إلى أن الغاء الطبقات يؤدي إلى التحرر، ويرفض فكرة الحتمية التاريخية في الفلسفة الماركسية، ومن أدوات النفي نقد المجتمع ذو البعد الواحد، في المجتمعات الصناعية، والتي بدورها خلقت إنسانا يشبع رغباته في الاستهلاك، مما يؤدي إلى خلق سلطات تشتغل على سلب الإنسان والذي يؤدي في نهاية الأمر إلى التشيؤ والعبودية.وفي النهاية قال توفيق: "كنت أتمنى أن الكتاب يشتمل على موقف الفيلسوف ماركوزه في الفن، أن يناقش البعد الجمالي عند ماركوزة، وهو التحرر على مستوى الشكل الجمالي أو على المستوى الثوري والتحرري، وأن الطابع التوفيقي في فكر ماركوزه ستجده مثلا وهو ينتقد منهج "كانط"، ويأخذ منه مضارعته بين الحس والفعل، ويأخذ عن هيجل منهجه الجدلي، وينتقد فرويد وينتقد المادية التاريخية عند ماركس ويأخذ عنه الطابع الثوري والاجتماعي.يذكر أن المناقشة يشارك فيها الشاعر والناقد شعبان يوسف، والدكتور سعيد توفيق، والدكتور شاكر عبدالحميد.كما يشار إلى أن الدكتور حسن حماد هو عضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلي للثقافة، ورئيس قسم الفلسفة بجامعة الزقازيق، ومن مؤلفاته "الإنسان المغترب عند اريك فروم".