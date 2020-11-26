ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط استقبال 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، ومغادرة سفينتى حاويات و8 سفن بضائع عامة، ليبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13.وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9902 طن، تشمل (1203 أطنان يوريا و1747 طن ملح و3222 طن فوسفات و2750 طن رمل و500 طن سماد سائل و480 طن نترات أمونيوم).كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16668 طنا، تشمل (70 طن قمح و6272 طن ذرة و700 طن خردة و9626 طن حديد).بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 928 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطا وطماطم وفاصوليا وخضار مجمد مشكل وحاصلات زراعية أرز وسمسم وحبة البركة وحبهان وريحان وبصل وبرسيم وفول سوداني)، يتم تصديرها إلى السعودية والإمارات والأردن وسوريا وهولندا وإنجلترا وألمانيا ومالطا وسيريلانكا وأمريكا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 390 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1352 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 116039 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20492 طنا.كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1335 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3401 شاحنة، منها 630 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34877 من البضائع العامة.