بدء مناقشة «هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر» بمؤسسة بتانة

بدأت، منذ قليل، فعاليات مناقشة كتاب "هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر"، للدكتور حسن حماد، بمؤسسة بتانة.يذكر أن المناقشة يشارك فيها الشاعر والناقد شعبان يوسف، والدكتور سعيد توفيق، والدكتور شاكر عبدالحميد.كما يشار إلى أن الدكتور حسن حماد هو عضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس قسم الفلسفة بجامعة الزقازيق، ومن مؤلفاته "الإنسان المغترب عند إريك فروم".