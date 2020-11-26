مطار شرم الشيخ يستقبل 12 رحلة جوية اليوم

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، طوال اليوم الخميس، 12 رحلة جوية سياحية منتظمة وغير منتظمة وداخلية، لنقل ما يقرب من 1500 راكب من مختلف الجنسيات، في ظل حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية، رغم الظروف الصعبة التى يشهدها العالم في الوقت الراهن.ومن المقرر أن تشهد محافظة جنوب سيناء مع بداية العام الميلادى الجديد، وصول عدد من الرحلات السياحية التي تصل لأول مرة قادمة من عدة دول أوروبية وآسيوية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف، لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات.وكان مسئول الشركة المصرية للمطارات قد أصدر تعليمات مشددة بضرورة تذليل كافة العقبات وتسهيل وتيسير عمليات السفر والوصول للوفود الركابية والسياحية، وتلبية كافة الاحتياجات والتنسيق مع الأجهزة المختصة العاملة بمطار الغردقة الدولى فى ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم حاليا جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.