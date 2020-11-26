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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

ندوة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالإسكندرية حول محو الأمية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:26 م
كلية الدراسات الإسلامية
كلية الدراسات الإسلامية
إسلام أبوالمجد
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عقدت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر بالإسكندرية ندوة توعوية للطالبات تحت عنوان: "محو الأمية والتنمية المستدامة"، برعاية الدكتورة إيمان الشماع، عميدة الكلية، والدكتورة مؤمنة عون، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالبات.

نظمت الندوة لجنة خدمة المجتمع بالكلية برئاسة الدكتور عبدالله أبوالعيون، وبالتعاون مع مكتب رعاية الطالبات، وحاضرت بها الأستاذة نوال عيسى، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسكندرية، بحضور أعضاء لجنة خدمة المجتمع، وأعضاء مكتب رعاية الطالبات، وشهدت إقبالًا من الطالبات، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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