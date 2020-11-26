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تقارير ومتابعات

«دعم المرأة وكبار السن».. أبرز اهتمامات السيدة انتصار السيسى على «فيسبوك»

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:10 م
انتصار السيسي
انتصار السيسي
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دقائق قليلة تفصلنا عن إذاعة اللقاء الخاص بالسيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc.
لم تهتم السيدة انتصار السيسي، بالظهور على الساحة الإعلامية، فذلك يعد أول لقاءً إعلاميا لها، وحتى داخل صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يمكنك بسهولة إحصاء منشوراتها ومشاركتها على السوشيال ميديا منذ أن أنشأت الصفحة في أغسطس 2018.

تحرص صفحة السيدة انتصار السيسي على نشر صور أو منشورات باستقبالها أو زيارتها لزوجات الرؤساء حول العالم، كما تنشر لقطات من مشاركتها في معارض وملتقى الشباب العربي والإفريقي وفعاليات منتدى شباب العالم ومشاركتها به ومن أبرز ما قالته عنه: "نقطةُ تلاقٍ".. كانت تلك هي الرمزية الجميلة لبلدٍ بحجم مصر، جمع في طيّاته حضارات عدة، فلم يرفضها ولم تسحقه، بل تأثر بها وأثّر فيها، واندمج معها مكوّنًا نسيجًا جميلًا ومتفرّدًا من الشخصية المصرية.

ودائما ما تهتم قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعمها الكامل للمرأة، وقالت في أحد المنشورات: "أُعلِن عن دعمي الكامل للمرأة وعن حاجتنا إلى وجود حراك سياسي واجتماعي واقتصادي يحقق مطالب المرأة والرجل سواءً بسواء".

ففي اليوم العالمي للمرأة الماضي قالت في أحد منشوراتها: "تحية تقدير واحترام لكل سيدة ناضلت وحقّقت الإنجازات، وانتهز الفرصة لأُؤكد على حقّها في المساواة والتمكين والقيادة، وأؤمّن على كونها شريكارئيسيا وأساسياومساويا للرجل، فهي الطموح والشجاعة والذكاء والإبداع والريادة في كافة المجالات. وهي الأم التي تُشيد بُنيانًا وتُخرِج أجيالًا، وهي الأخت، والمرأة العاملة، والفتاة المكافحة المتميزة في كل المجالات. وهي القلب والمركز من الإنسانية، ومن كل الدنيا".

وكذلك اهتمت السيدة انتصار السيسي بكبار السن من خلال توجيه الكلمات لهم في يومهم العالمي قائلة: "علينا أن نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، التى ندين لها بفضل عظيم لما قدموا لصالح الارتقاء بهذا المجتمع، والعمل على بنائه بشكل سليم، فشكرًا لهم جميعًا"، ودعمت أيضا التمريض في يومهم العالمي والأيتام وطلاب الصم والبكم تحرص على نشر أكثر من منشور لهم.

كما نشرت أيضا عبر صفحتها صورا مع نماذج نسائية رائدة وملهمة، أبرزها مع سيدات ضابطات، كما حرصت على نشر صورة مع والدة الطفل الشهير "زين"، ودعمها لها لمساندتها رحلته الصعبة في قهر المرض قائلة: "أحببت أن أحيي تلك الأم العظيمة وأعبر لها بشكل مباشر عن تقديري كأم لما عانته خلال السنوات الماضية عبر تلك المرحلة الصعبة".

كما لم تنس السيدة انتصار السيسي نعي المشهورات سواء نادية لطفي أو رجاء الجداوي أو والدة الشهيد أحمد منسي وغيرهن على صفحتها الرسمية.

وكان آخر ما نشرته السيدة انتصار السيسي صورا لها مع دينيس تشيسيكيدي، قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال زيارتها لمصر وذلك في 5 نوفمبر من الشهر الجاري.

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