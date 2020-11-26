«مياه مطروح»: استئناف أعمال تطهير شنايش مياه الأمطار

أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم استئناف أعمال تطهير شنايش مياه الأمطار وشبكات الصرف فى نطاق مدينة مرسى مطروح.وأوضح أنه تم تطهير 710 من شنايش الأمطار، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بـ 26 سيارة كسح و4 شفطات و3 سيارات مدمجة.وأضاف أنه تم الدفع بسيارات كسح لرفع تراكمات مياه الأمطار، بعدما شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة أدت إلى غرق الشوارع.