البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات شديدة على تركيا

دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لفرض عقوبات بحق تركيا على خلفية أنشطتها بمنطقة فاروشا (مرعش) المتنازع عليه بين شطري قبرص.وحذر البرلمان الأوروبي، من أن "المسلك التركي يهدد فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية".وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن البرلمان "أدان الأنشطة التركية غير المشروعة في ضاحية فارشوا بمدينة فاماغوستا، ويحذر من أن فتحها بشكل جزئي يضعف من فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية، ويفاقم من الانقسام ويعززه بالجزيرة".