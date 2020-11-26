إجمالي إصابات كورونا في الأردن يقفز لأكثر من 200 ألف

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، تسجيل 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 203 آلاف و21 إصابة.وأوضحت الصحة الأردنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 135 ألفا و650 بعد تسجيل 4 آلاف و469 حالة إضافية، كما سُجلت 67 وفاة لترتفع الوَفَيَات إلى ألفين و509 وفيات.