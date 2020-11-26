«لتكن أنقرة ملك الدوحة».. المعارضة التركية: أردوغان باع الأرض والبورصة لقطر (فيديو)

وجهت المعارضة التركية انتقادات لاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إثر توقيع صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10% من أسهم بورصة إسطنبول.من جهته، قال فايق أوزتراك المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «لقد وزعوا أراضي قناة إسطنبول لكنها لم تكن كافية، ودفعوا 300 مليون ليرة تركية لقطر، ولم تكن كافية أيضًا، الآن يمنحوهم 10 % من أسهم بورصة إسطنبول!، لتكن تركيا ملكا لقطر!».فيما سخر أنورسال أديجوزال نائب حزب الشعب الجمهوري من القرار، قائلا: «النظام التركي نقل 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطريين!، رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي رجب طيب أردوغان، ونائبه وصهره بيرات البيرق، أعطوا هذا القرار، حقًا الصهر وحماه يقومان بواجباتهما تجاه أمير قطر بأقصى سرعة وعلى أكمل وجه".وفي السياق نفسه، علق أنصار أيتكين نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة بالكسيرعلى القرار، قائلا: "حب حزب العدالة والتنمية لقطر لا ينتهي، من يتحدثون عن المحلية والجنسية يبيعون أسهم بورصة إسطنبول للقطريين".