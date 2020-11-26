23 وفاة و1085 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر- اليوم الخميس- تسجيل 1085 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا و23 حالة وفاة في يوم واحد.وقال الناطق- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 79 ألفا و110 حالات إصابة، و2352 حالة وفاة.وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 51 ألفا و334 حالة، مضيفًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 44 مريضا بالعناية المركزة.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.