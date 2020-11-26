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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليتوانيا تكتشف فيروس كورونا في مزرعة للمنك

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:31 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وكالة الصحة في ليتوانيا، اليوم الخميس، أنها اكتشفت أول حالات عدوى بفيروس كورونا في مزارع حيوان المنك، بعد ثبوت إصابة 22 حيوانا نافقا في مزرعة بوسط البلاد.

وقال مدير المزرعة لوسائل إعلام محلية إن المزرعة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 60 ألف حيوان بدأت الفحص بعد نفوق حيوانات على نحو مفاجئ، مشيرا إلى أنه يشتبه في التقاطها العدوى من أحد العمال.

وقالت متحدثة باسم وكالة الصحة إن ليتوانيا تربي 1.6 مليون حيوان منك في 86 مزرعة.

وأعدمت الدنمارك كل المنك بمزارعها بسبب ظهور الفيروس بين الحيوانات، واكتشاف سلالة متحورة منه قالت السلطات إنها أظهرت حساسية أقل للأجسام المضادة، مما أثار المخاوف من احتمال تقويضها فاعلية اللقاحات.

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