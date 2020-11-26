المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تنعى رئيسها حافظ أبوسعدة

نعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رئيسها الدكتور حافظ أبوسعدة، اليوم الخميس، بعد وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.وذكرت صفحة المنظمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تنعى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بكل الأسى والحزن رئيسها الدكتور حافظ أبوسعدة الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 55 عامًا، رحم الله الفقيد الكبير وألهمنا وأسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان".وتوفي أبوسعدة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وكان أبوسعدة والمولود فى عام 1965 فى القاهرة، أصيب بفيروس كورونا المستجد منتصف الشهر الجارى، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.