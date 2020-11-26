330 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 141547 حالة.كما سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة إثر اصابتھا بالمرض؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 872 حالة.وأفادت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن الوزارة أن 717 إصابة تم شفاؤها في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 134750 شخصا.