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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«منتجي القصب» تطالب بزيادة الأسعار: لم تتغير منذ 3 سنوات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:41 م
منتجي القصب
منتجي القصب
عبدالناصرمحمد
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طالب يوسف عبدالراضي رئيس الجمعية العامة لمنتجي القصب، بزيادة سعر توريد القصب بما يحقق التوازن بين التكلفة والإنتاج؛ حيث إن سعر القصب لم يتغير عند ٧٢٠ جنيها منذ ثلاث سنوات في حين تصل تكلفة زراعة الفدان إلى ٣٠ ألف جنيه للفدان، مشيرا إلى أن مشكلة محصول القصب تكمن في تناقص المساحات بسبب تدني الأسعار.

وقال عبدالراضي "لـ"الدستور"، إن المحصول يمكث في الأرض عام كامل ونسبة استهلاك من المياه تصل من ١٠ إلى ١٢ مترا مكعبا من المياه، وأن المزارعين يعانون انخفاض الأسعار رغم التقدم بطلبات من جمعية القصب لوزارة الزراعة ولمجلس الوزراء بزيادة السعر وكلها باءت بالفشل، وبالتالي فإن الخسائر جراء ذلك يتحملها صغار المزارعين.

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