محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا لمتابعة سحب مياه الأمطار

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، شوارع الجلاء وسعيد الحلو ومحب والأشرف والكورنيش والبحر بمدينة طنطا، لمتابعة شفط وسحب مياه الأمطار، حيث تابعا جهود حي أول وثان طنطا في كسح تجمعات مياه الأمطار من الأنفاق والميادين والشوارع الرئيسية، بمعاونة الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.يُذكَر أن محافظ الغربية أعلن صباح اليوم رفع درجة الاستعداد القصوى وكلَّف جميع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية ونوابهم بالتواجد المستمر في الشارع على مدار ٢٤ ساعة، مع الدفع بجميع الفرق والمعدات التابعة للأحياء والمدن والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.