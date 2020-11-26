صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات والقمامة، كما أصلحت أعمدة الإنارة وتم تركيب كشافات بالطرق والشوارع الرئيسية.وأكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، متابعة وصيانة أعمدة الإنارة بقري البرجاية بالتعاون والتنسيق مع قسم الإنارة بمركز ومدينة المنيا، وتركيب كشافات بالشوارع والطرق الرئيسية وصيانة أعمدة طريق طراد النيل وتغير العوازل التالفة وتامين الأسلاك استعدادًا لموسم الشتاء.