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محافظات

جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2020- 2021 وسر تسمية كل نوة وحالتها الجوية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:49 ص
مواعيد نوات الإسكندرية
مواعيد نوات الإسكندرية
عبدالله هشام
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تصدر جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2020 – 2021 قوائم الكلمات الأكثر على محرك البحث الشهير "جوجل" حيث بدأ البحث عن تواريخ النوات في محافظة الإسكندرية بالتزامن مع سقوط الأمطار الرعدية خلال الفترة الحالية ما أثار الحديث عن تاريخ كل نوة وسر تسمية كل نوة وحالة الطقس المصاحبة لها.

موعد نوة الإسكندرية 2020 -2021

ويحرص العاملين في مجال الصيد على متابعة مواعيد نوات الاسكندرية كل عام خاصة من أبناء محافظة الإسكندرية والمحافظات المحيطة من أجل معرفة التوقيت لتحديد موعد خروجهم للصيد، حيث حددوا مدة فصل الشتاء بـ59 يوما منذ بدايته، بالإضافة إلى حرص المواطنين على معرفة الأوقات المناسبة لزيارة عروس البحر المتوسط خلال فصل الشتاء والاستمتاع بمناخها المميز.

تغيير تواريخ نوات الإسكندرية وفقا للتغيرات المناخية التي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية، حيث يصاحبها سقوط أمطار بشكل متكرر مصحوبة بالبرق والرعد مع هبوب رياح شديدة.

جدول نوات الإسكندرية في الخريف والشتا

واستقبلت محافظة الإسكندرية مع بداية شهر نوفمبر الجاري نوة المكنسة والتي استمرت لمدة 4 أيام، فيما تستقبل في الوقت الحالي باقى نوة المكنسة لمدة 4 أيام أخرى، حيث يصاحبها تيارات بحرية شديدة تكنس البحر وهما سبب تسميتها بهذا الاسم.

ومن المقرر أن يحل موعد نوة قاسم أو القاسم، وفي بداية شهر ديسمبر وتكون شديدة وتستمر خمس أيام، وسميت بهذا الاسم بسبب مصرع صياد خلال هذه النوة.

وفي نهاية شهر ديسمبر المقبل يحل موعد نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية على مدار خمس أيام متواصلة وتكون شديدة الرياح والأمطار، كما يقيض البحر ويرتفع الموج خلالها.

تواريخ نوات الإسكندرية 2021 في مصر

وتهب نوة رأس السنة مع بداية العام الجديد 2021علي الإسكندرية في بداية شهر يناير وتكون لفترة أربعة أيام مستمرة.

وبعد عدة أيام تهب نوة عيد الميلاد المجيد بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد على عروس البحر وتكون مصحوبة برياح وأمطار غزيرة، وتستمر يومين فقط.

وخلال النصف الثاني من شهر يناير تهب نوة الفيضة الكبرى ويفيض فيها البحر ويكون الموج مرتفع بصورة كبيرة وتستمر 6 أيام.

فيما تهب نوة عيد الغطاس للمسيحيين في منتصف شهر يناير الثاني وتكون لمدة 3 أيام، وسميت بهذا الاسم لتزامنها مع احفالات المسيحين بعيد الغطاس.

وفي نهاية شهر يناير تأتي نوة الكرم وتستمر أسبوع وتكون أمطار غزيرة ورياح شديدة، ويعقبها نوة الشمس الصغيرة في شهر فبراير وتكون الشمس خلالها ساطعة وقت تساقط الأمطار.

وفي شهر مارس تأتي نوة السلوم لمدة يومان وتكون غزيرة الأمطار،يعقبها نوة الحسوم وتكون غزيرة الأمطار الرعدية وتكون من أشد النوات على المدينة، ثم نوة الشمس الكبيرة لمدة يومين بدون أمطار.

وفي نهاية شهر مارس تهب نوة عوة على المحافظة في أخر شهر مارس وتكون شديدة البرودة وسبب تسميتها هو صوت الرياح التي تكون خلالها.

وتهب نوة الخماسين التي تكون ساخنة في نهاية شهر أبريل، ثم تهب نوة رياح النقطة منتصف شهر يونيو وهي رياح ساخنة تستمر يومين فقط.

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