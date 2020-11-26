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القبلة

استمرار فعاليات مشروع «سفراء الأزهر» بصعيد مصر

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:55 م
مشروع «سفراء الأزهر
مشروع «سفراء الأزهر
أميرة العناني
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تستمر جولات مشروع "سفراء الأزهر" التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، للتعريف بأنشطته وبرامجه بالوجه القبلي؛ لتصل إلى كلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر؛ حيث عقد لقاء مفتوح داخل الكلية، بحضور الطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

أوضح الدكتور أحمد سيد- عميد الكلية، مدى النشاط الفعال الذي يقدمه مشروع "سفراء الأزهر" من تدريب وتأهيل للعنصر البشري بالكلية، سواء لأعضاء هيئة التدريس أو للطالبات، وألقى الدكتور عبدالحميد الضوي- عميد الكلية الأسبق، كلمة عن الأخلاق في ديننا الحنيف، مؤكدًا أنه بالأخلاق لا عنف ولا حقد ولا ضغينة ولا إرهاب ولا تطرف.

وتم تكريم الدكتور أحمد سيد- عميد الكلية، عن جهوده في تفعيل المشروع بالكلية، من خلال التدريبات والبرامج التي يقدمها للطلاب؛ لتأهيلهم بأحدث التطورات التكنولوجية.

وضمن فعاليات جولة الأقصر، زار وفد "سفراء الأزهر" كنيسة العذراء؛ لتدشين مبادرة صناعة السلام والحوار المجتمعي، ضم الوفد الدكتور أحمد سيد- عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر، الدكتور عبدالحميد الضوي- العميد الأسبق للكلية، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس بمشروع "سفراء الأزهر".

استقبل الوفد الأب أرمانيوس- راعي كنيسة السيدة العذراء بالأقصر، والذي أوضح خلال اللقاء الدور المجتمعي الذي يقوم به بصحبة إخوانه بالأزهر في الأقصر، من جلسات الصلح وجولات المدارس وغيرها الكثير، الذي يوضح روح الحب والتآخي بين المسلمين والمسيحيين.

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