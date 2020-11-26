«عارض مبارك والإخوان».. من هو الحقوقي حافظ أبو سعدة؟

أعلنت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبوالقمصان، عن وفاة زوجها الحقوقي حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن عمر 55 عاما.وكتبت «نهاد» على حسابها بـ«فيسبوك»: «حب عمري وأبو أولادي وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمري مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبوسعدة المحامي والمناضل الحقوقي.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعو لنا».وفي السياق، ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنه- حافظ أبوسعدة سياسي مصري وناشط في مجال حقوق الإنسان والرئيس الحالي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.- ولد عام 1965 في القاهرة.- شارك في الحركة الطلابية بالثمانيات ضد حكومة الرئيس الأسبق مبارك.- بعد تخرجه فى كلية الحقوق عمل كمحام في مجال حقوق الإنسان وانخرط في المجتمع المدني المصري، وطوال حياته المهنية في مجال حقوق الإنسان.- تولى العديد من المناصب منها رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.- تم تعيينه في منتصف الألفينيات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي شكلته الحكومة المصرية.- عين عضوا في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007.- شارك في عشرات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك يحضر جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بانتظام كممثل للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة.-عارض بشدة نظام الإخوان وشارك في مظاهرات 30 يونيو 2013 التي أدت في نهاية المطاف إلى خلع الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013.