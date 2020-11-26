رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«عارض مبارك والإخوان».. من هو الحقوقي حافظ أبو سعدة؟

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:11 م
حافظ أبو سعدة
حافظ أبو سعدة
ريم محمود
طباعة
أعلنت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبوالقمصان، عن وفاة زوجها الحقوقي حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن عمر 55 عاما.

وكتبت «نهاد» على حسابها بـ«فيسبوك»: «حب عمري وأبو أولادي وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمري مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبوسعدة المحامي والمناضل الحقوقي.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعو لنا».

وفي السياق، ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عنه

- حافظ أبوسعدة سياسي مصري وناشط في مجال حقوق الإنسان والرئيس الحالي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- ولد عام 1965 في القاهرة.

- شارك في الحركة الطلابية بالثمانيات ضد حكومة الرئيس الأسبق مبارك.

- بعد تخرجه فى كلية الحقوق عمل كمحام في مجال حقوق الإنسان وانخرط في المجتمع المدني المصري، وطوال حياته المهنية في مجال حقوق الإنسان.

- تولى العديد من المناصب منها رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

- تم تعيينه في منتصف الألفينيات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي شكلته الحكومة المصرية.

- عين عضوا في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007.

- شارك في عشرات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك يحضر جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بانتظام كممثل للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة.

-عارض بشدة نظام الإخوان وشارك في مظاهرات 30 يونيو 2013 التي أدت في نهاية المطاف إلى خلع الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013.

موضوعات متعلقة

حقيقة وجود تماثيل فرعونية أثرية بحوزة مواطن مسافر للخارج

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

الحكومة تنفى بيع منطقة مثلث ماسبيرو لمستثمر أجنبى

قاتل «عجوز الإسكندرية» يعترف: «اشتريت بنزين وولعت فيها»

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات

image description

وحدة «تطوير المشروعات» تصل جامعة أسيوط لتسليم مشروعات بـ5 مليون

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

image description

جامعة أسيوط تدعو الطلاب للمشاركة في المسابقة البحثية لوزارة الداخلية

الأكثر قراءة

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

حقيقة وجود تماثيل فرعونية أثرية بحوزة مواطن مسافر للخارج

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

استطلاع: العاملون من المنزل في ألمانيا يستخدمون أجهزتهم الشخصية للعمل

«ديزني» تشطب 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

قصور ثقافة وسط الصعيد تحتفل بأعياد الطفولة مع ذوى الهمم

تكريم للخريجين والإعلاميين بالمركز الثقافي الروسي

الليلة.. «إخناتون عونى» يعود لمسرح الأوبرا الكبير

بيت يكن يستضيف المعرض الفنى للأشغال اليدوية