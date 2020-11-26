زياد بهاء الدين يتحدث عن التطبيع مع إسرائيل.. خلاف سياسي أم عقائدي؟

هل الخطاب مقنعا للأجيال القادمة؟

البيانات المناهضة لإسرائيل تشعر بالإحباط

ما نحتاجه الآن

خلاف ديني أم سياسي؟

قال زياد بهاء الدين، الكاتب الصحفي، في مقاله بعنوان "في نقد الخطاب المناهض للتطبيع"، إن أحداث كثيرة دفعت بموضوع التطبيع مع إسرائيل إلى السطح، وإلى حوار ساخن على القنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعى بعضها شديد الأهمية، كالصلح الإسرائيلى مع دولتى الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وما يتردد عن حوار مع المملكة العربية السعودية، وبعضها شديد السخافة والضحالة كالمتعلق بالمدعو «نمبر وان».وأضاف "بهاء الدين"، في مقاله المنشور، إن مدخله للموضوع أن إسرائيل دولة غاصبة لأرض وحقوق الشعب الفلسطينى، وأنها تقدم للعالم وجهًا حضاريًا معاصرًا، بينما تعامل الواقعين تحت احتلالها بوجه آخر عنصرى ومنتمٍ لزمن الاستعمار، وأن مصلحتها كانت ولا تزال متعارضة مع استقرار وتقدم الوطن العربى.وتابع "بهاء الدين": "فإننى لا أجد الخطاب السائد والمناهض لإسرائيل وللتطبيع معها خطابًا مفيدًا لواقعنا الراهن ولا مقنعًا للأجيال الشابة، بل أراه معبرًا عن حالة من اليأس والعجز التى تساهم فى تثبيت الأمر الواقع وفى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على مقدرات المنطقة".وعن الخطاب المناهض للتطبيع، أكد بهاء الدين، أن "هذا الخطاب ليس مفيدًا، لأنه لا يقدم سوى رفض رمزى (أو حتى دون الرمزى) لأى تعاون مع إسرائيل، دون أن يقدم بديلا إيجابيا، وبالتالى يقتصر على كونه رد فعل لما يجرى على الأرض، أو فى الحقيقة لما يتسرب منه إعلاميا. ولأنه رد فعل عاطفى، فإن المهم والتافه يتساويان، بل لعل رد الفعل حيال التطبيع الموسيقى من جانب «نمبر وان» يكون قد حظى باهتمام ومتابعة شعبية أكثر من اتفاقات الصلح العربية، لأن الرسالة الضمنية والمفهومة أن الاحتجاج والتنديد والتعليقات الساخنة سوف تستغرق فى كل الأحوال أسبوعًا أو اثنين ثم ينتهى الموضوع ويستقر على الأوضاع الجديدة".ذكر "بهاء الدين"، إنه ليس خطابًا مقنعًا لأجيال جديدة من الشباب قد تكون ورثت عن أهلها الجفاء المتأصل لدى المصريين حيال إسرائيل، ولكنها لا تجد فى خطاب مناهضة التطبيع أى مصداقية خاصة، وأن معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل قد استقرت منذ أربعين عاما، وأن بلدانًا عربية أخرى تعاونت مع إسرائيل منذ سنوات عديدة ولا يمثل إبرام اتفاقيات للسلام والتطبيع معها سوى الخطوة الرسمية التى ينتظرها الجميع، بل يستغربون تأخرها.ولفت "بهاء الدين" إلى أن البيانات الساخنة المناهضة لإسرائيل - ولا أقلل من إخلاص وحماس أصحابها أو أستخف بهم على أى نحو - وباقى مظاهر التنديد بالتطبيع لم تعد فى نظر الشباب إلا طقوسًا يمارسها الكبار، بينما الجميع يعلمون أنها بلا فائدة تذكر، ولهذا أعتبرها باعثة على الإحباط والشعور باليأس والضعف، مضيفًا أن السؤال الذى ينبغى أن ننشغل به إذن هو: ما الذى يمكن عمله بشكل مفيد لمواجهة تغلغل النفوذ الإسرائيلى فى المنطقة العربية وسيطرتها على مقدراتها؟وأكد "بهاء الدين" أن ما نحتاجه هو طرح جديد ومعاصر يستند إلى اعتبارات وعوامل واقعية من جهة، ومفيدة من جهة أخرى. ويأتى على رأس ذلك إدراك أن التفوق فى عالم اليوم لم يعد فقط بالقدرة العسكرية بل صار أيضا بالتقدم العلمى والتكنولوجى وحداثة التفكير والبحث، وأن الدول تكتسب مكانتها وقدرتها على التأثير فيمن حولها بقدر قوة اقتصادها واستقراره وعمقه وبقدراتها الإنتاجية والتصديرية، وأن التفوق الحضارى الحقيقى هو الذى يأتى من امتلاك قوة بشرية متمتعة بتعليم عصرى وثقافة منفتحة وسلام اجتماعى واستقرار داخلى ونظام سياسى منفتح ومنظومة قضائية عادلة. بمعنى آخر، فإن السبيل الوحيد لمجابهة السيطرة الخارجية والتدخل فى الشؤون الداخلية والتهديد المستمر لاستقرار المنطقة العربية ولأمن شعوبها، سواء من إسرائيل أو من غيرها، هو التقدم فى كل المجالات الاقتصادية والعلمية والسياسية والعسكرية.وأوضح "بهاء الدين" أن ما سبق يلزم أن يكون فى إطار فكرى معاصر ينبذ الخطاب الطائفى والعنصرى، ويرفض اعتبار الصراع العربى الإسرائيلى صراعًا دينيًا، بل يعيده إلى أصله وحقيقته، صراع سياسى واقتصادى وعسكرى يستهدف النفوذ والسيطرة والموارد الطبيعية والتحكم الاقتصادى، وليس الخلاف الفقهى بين الأديان.