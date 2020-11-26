رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أهالى ضحايا «سفاح الجيزة» يناشدون بسرعة إنهاء إجراءات استلام الرفات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:07 م
المهندس رضا
المهندس رضا
حسام التمساح
طباعة
قال المستشار وفي الدين فؤاد، محامي أسرة المهندس رضا، أول ضحية لـ«سفاح الجيزة»، إن أهل المهندس وباقي أهالي ضحايا السفاح، يناشدون الطب الشرعي بسرعة إنهاء الإجراءات لاستلام الرفات ودفن المجني عليهم في أسرع وقت.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم قذافي المعروف إعلاميًا بـ«سفاح الجيزة»، كان يحلم منذ تخرجه في كلية الحقوق بأن يصبح رجل أعمال في مجال تصدير واستيراد الكتب الخارجية.

وقال في التحقيقات: «كنت عايز أبقى ملك السوق في الكتب الخارجية»، ما دفعه للنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على تحقيق أرباح لهم من تلك الأموال.

وتبين أن المتهم اتخذ شقتين بمنطقة العشرين ببولاق الدكرور كمقبرة لدفن ضحاياه، الشقة الأولى دفن فيها صديقه وزوجته، والشقة الثانية التي كان يتخذها مكتبًا للمحاماة تم العثور فيها على هيكل عظمي خاص بالفتاة نادين السيد سيد، شقيقة زوجة الجاني.

واعترف المتهم بأنه أقام معها علاقة عاطفية قبل الزواج من شقيقتها، وأثناء إنهاء إجراءات الزواج من شقيقة المجني عليها، هددته بفضحه أمام أسرتها، فاستدرجها المتهم إلى شقته في شارع العشرين ببولاق الدكرور، وخنقها ودفنها بملابسها في مكان العثور عليها.

واعترف المتهم بقتل زوجته فاطمة الزهراء زكريا علي، 34 سنة، في 2015 بعد أن سرقت منه 330 ألف جنيه ورفضت ردها، مهددة بفضحه بعد أن نصب على المحاسب رضا محمد عبداللطيف وقتله ودفنه، فوضع السم لها في الطعام هي الأخرى، ثم هشم رأسها في حائط بالشقة بمنطقة المريوطية، ووضعها في ديب فريزر ونقلها إلى الشقة الكائنة في شارع العشرين ببولاق الدكرور ودفنها بملابسها.

وأوضحت التحريات أن مأمورية انتقلت قبل 7 أيام إلى المقبرة في شقة بولاق الدكرور، وجرى استخراج هيكلين عظميين، أحدهما لزوجته "فاطمة" والآخر لصديقه "رضا"، وحتى الآن، تم استخراج رفات 3 من ضحايا سفاح الجيزة، وجار انتقال مأمورية إلى الإسكندرية لاستخراج رفات فتاة، 33 سنة، عاملة في محل بيع أدوات كهربائية ملك المتهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

قاتل «عجوز الإسكندرية» يعترف: «اشتريت بنزين وولعت فيها»

مصدر بـ«التعليم» يعلن أعداد الإصابات اليومية بكورونا بمدارس القاهرة

حقيقة وجود تماثيل فرعونية أثرية بحوزة مواطن مسافر للخارج

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات

image description

وحدة «تطوير المشروعات» تصل جامعة أسيوط لتسليم مشروعات بـ5 مليون

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

image description

جامعة أسيوط تدعو الطلاب للمشاركة في المسابقة البحثية لوزارة الداخلية

الأكثر قراءة

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

حقيقة وجود تماثيل فرعونية أثرية بحوزة مواطن مسافر للخارج

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

استطلاع: العاملون من المنزل في ألمانيا يستخدمون أجهزتهم الشخصية للعمل

«ديزني» تشطب 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

قصور ثقافة وسط الصعيد تحتفل بأعياد الطفولة مع ذوى الهمم

تكريم للخريجين والإعلاميين بالمركز الثقافي الروسي

الليلة.. «إخناتون عونى» يعود لمسرح الأوبرا الكبير

بيت يكن يستضيف المعرض الفنى للأشغال اليدوية