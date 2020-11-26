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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بمواجهة مشكلات الشركة الهندسية للسيارات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:56 م
المسعود
المسعود
إسلام نصير
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طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وخبير السيارات المعروف، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمواجهة مشكلات وأزمات شركة الهندسية للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بعد وصول خسائرها في العام المالي 2019-2020 بلغت 136.5 مليون جنيه في حين كان الشركة تستهدف تحقيق خسائر 100 مليون جنيه فقط.

وقال "المسعود" في بيان الخميس: "تبرير الشركة لأسباب الخسارة إلى عدم توقيع العقود المتوقعة مع العملاء خلال العام المالي والمدرجة ضمن مستهدف الموازنة إضافة لعدم سداد مستحقات الشركة من هيئة النقل العام قيمة 25 أتوبيسا بنحو 25 مليون جنيه، علاوة على ارتفاع تكلفة الإنتاج والأجور أمر غير مقبول"، متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الخسائر الكبيرة.

وقال النائب محمد المسعود، إنه إذا كانت هيئة النقل العام لم تقم بسداد 25 مليون جنيه فإن خسائر الشركة لا تزال تتجاوز الـ 100 مليون جنيه.

وتقرر تعيين الدكتور سامح متولى، رئيس مجلس إدارة غير متفرغ لشركة الهندسية للسيارات، وتعيين وفا فايز عضوا منتدبا تنفيذيا مع تعيين كل من محمد شاهين، وخالد شديد عضوين بمجلس الإدارة.

وأوضحت الشركة أنها تسعى إلى ترشيد النفقات وإصلاح الاختلالات فى الشركة بضم الإدارات وإلغاء بعض القطاعات.

كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عقد اجتماعا- اليوم- لاستعراض خطة تطوير الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

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