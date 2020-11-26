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محافظات

محافظ سوهاج يترأس اجتماع مراجعة تراخيص البناء والاشتراطات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:32 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماع لجنتي الاشتراطات البنائية ومراجعة تراخيص البناء بحضور السيد أحمد سامى القاضي نائب المحافظ، واللواء أحمد الشمندي نائب مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، وأعضاء اللجنتين.

وأوضح المحافظ أن الاجتماع تناول مناقشة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة من مجلس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية، وهي المرحلة التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، لافتًا إلى دراسة تلك الضوابط والاشتراطات وإبداء المقترحات الخاصة بها بما يتناسب مع الأوضاع في سوهاج تمهيدًا للعرض على وزير التنمية المحلية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن الاجتماع تطرق إلى إعداد بيان لحصر عدد التراخيص التي تم فحصها وسبق تسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيدًا للعرض على وزير التنمية المحلية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من فحص عدد 359 ملف ترخيص بناء وبيان المطابق منها وغير المطابق، ونوع المخالفة وما يمكن تعديله من مخالفات في التراخيص غير المطابقة.

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