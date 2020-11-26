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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تفاصيل لقاء وزير الدفاع نظيره العراقي خلال زيارته الرسمية إلى مصر

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:32 م
الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى
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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، نظيره العراقي جمعة عناد سعدون، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وعقد الجانبان لقاء تناول سبل دعم أوجه التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات.

وأكد الفريق أول محمد زكى، خلال اللقاء، اعتزازه بزيارة وزير دفاع جمهورية العراق لمصر، التى تأتى فى إطار العلاقات الممتدة والتعاون المثمر مع جمهورية العراق ولا سيما فى المجال العسكرى، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، أكد وزير دفاع جمهورية العراق امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التى تبذلها من أجل الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى حرصه على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والعراقية.

وأعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقى بالقاهرة والملحق العسكرى لجمهورية العراق بالقاهرة.

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