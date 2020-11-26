بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4.8 مليون دينار

اغلقت بورصة عمان اليوم الخميس، على تداول 4.7 مليون سهم، موزعة على 2070 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 4.8 مليون دينار.وارتفع مؤشر البورصة إلى النقطة 1565 بنسبة 0.27 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 19 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار أسهم 41 شركة اخرى.