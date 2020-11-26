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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«يغيب الجسد وتبقى المواقف».. علم فلسطين في جنازة مارادونا
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:48 م
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في يوم عصيب للكرة العالمية، رحل الأسطورة الأشهر في تاريخ كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، عن عمر ناهز 60 عاماً،
ليغيب جسده ولكن تحضر مواقفه.
شاهد علم فلسطين في جنازة مارادونا من هنا.
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