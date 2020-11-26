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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يغرم شركتي أدوية 60.5 مليون يورو

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:17 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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غرمت المفوضية الأوروبية شركة الأدوية «سيفالون» ومنافستها المحتملة «تيفا» 60.5 مليون يورو (72 مليون دولار) للتواطؤ لإبطاء وصول أدوية أرخص إلى السوق الأوروبية.

وفي معرض إعلانها عن هذه الخطوة، قالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في بيان مكتوب صباح اليوم: «أضر اتفاق الدفع مقابل التأخير الذي انتهجته تيفا وسيفالون بالمرضى وأنظمة الصحة الوطنية، حيث قامتا بحرمانهم من الحصول على الأدوية بأسعار فى متناول اليد».

ويتعلق التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية بعقار اضطراب النوم «مودافينيل» الذي تقول المفوضية إنه كان الأفضل مبيعا لشركة سيفالون الأمريكية حيث تسبب في عائدات بأكثر من 40 % للشركة.

وعندما انتهت براءات الاختراع الرئيسية للعقار في 2005، حاولت منافستها الإسرائيلية "تيفا" إطلاق نسخة مكافئة من العقار بنصف الثمن.

وقالت المفوضية الأوروبية، وهي بمثابة مراقب المنافسة بالاتحاد الأوروبي: "سيفالون حثت تيفا على عدم دخول السوق بنسخة أرخص من مودافينيل، في مقابل حزمة من الصفقات التجارية الجانبية التي كانت مفيدة لتيفا وبعض المدفوعات النقدية".

وفيما بعد استحوذت تيفا على سيفالون كشركة تابعة.

وقالت فيستاجر للصحفيين في بروكسل إن اتفاقيات براءات الاختراع تسمح بمكافأة منتجي الأدوية لفترة محدودة من الوقت على المخاطر التي يتحملونها لتطوير عقارات جديدة".

وأضافت أن اتفاقات الدفع مقابل التأخير تتعارض مع "التوازن الدقيق" بين الملكية الفكرية والمنافسة.

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