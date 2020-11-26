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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأجهزة التنفيذية في قنا تشن حملة مكبرة بنجع حمادي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:47 م
حملة مكبرة بنجع حمادي
حملة مكبرة بنجع حمادي
قنا: إسلام البكري
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الخميس، عن شن حملة مكبرة علي الأسواق المختلفة في أنحاء المدينة المختلفة.

وقال بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إنه فى ضوء توجيهات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بضبط الشارع والقضاء على إشغالات الطريق.

واضاف البيان، أن الاجهزة التنفيذية والأمنية برئاسة عبد اللاه احمد خبير، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي وتحت اشراف جمال عثمان على نائب رئيس المركز، واشرف كامل رئيس قسم الاشغالات، شنت اليوم الخميس حملة مكبرة على شارع حسنى مبارك وشارع بورسعيد وخلف بنك القاهرة وشارع 30 مارس لانضباط الشارع والقضاء على التعديات فى الشارع العام وضبط المخالفبن، واسفرت الحمله عن ضبط 15 اشغال طريق و20 بائع متجول بدون ترخيص، و10 مخالفة نظافة و13 مضبوطات متنوعة.

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