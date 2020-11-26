«القباج» تتفقد مركز «حسن حلمي» لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة

أشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالجهد المبذول في إنشاء مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، مؤكدة أن هذا الصرح يعد نموذج يحتذي به في تقديم خدمات متكاملة لتأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة خدمات طبية وترفيهية لهم وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية.جاء ذلك خلال تفقدها للمركز ضمن جولتها بالمحافظة يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ. حيث استعرضت مراحل تطوير ورفع كفاءة المركز وتفقدت وحدات العلاج المختلفة التي يضمها المركز والتي تخدم ذوي الإعاقات المختلفة، والعيادات الطبية التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وكذلك وحدات العلاج الطبيعي والعلاج المائي.كما يضم المركز، الذي تم إنشاءه بتكلفة بلغت ٢٠ مليون جنيه، مناطق ترفيهية وحمام سباحة مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة وملاعب رياضية وصالة طعام.وتفقدت القباج مقر الإقامة الملحق بالمركز لإستضافة ذوي المترددين علي المركز خلال فترة علاجهم، مشيدة بمبادرة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصادياََ من خلال طرح محلات تجارية بالمركز لإقامة مشروعات، تدر عائد مادي لهم.