وفاة حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أعلنت نهاد أبوالقمصان، رئيس المجلس للمصري لحقوق المرأة، وفاة زوجها الحقوقى البارز الدكتور حافظ أبوسعدة، المحامي رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.وقالت: "حب عمرى، أبو أولادى، أعظم راجل شفته وعشت معاه، طول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبوسعدة المحامى والمناضل الحقوقى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لبى نداء ربه، ادعو له وادعولنا".