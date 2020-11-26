مواطن تركي ينتحر تحت عجلات المترو بسبب الفقر (فيديو)

انتحر مواطن تركي يدعى أوندير بورولو اليوم الخميس، بإلقاء نفسه أسفل عجلات مترو محطة "تقسيم" بمدينة إسطنبول، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه الناتجة عن تهشم جسده بعد محاصرته بين عربتي المترو.وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو عملية انتحاره، ويتراوح عمر بورولو بين 35 - 40 عامًا، بعد يأسه من تحسن أحوال معيشته، وهو ما بدا على ملابسه الرديئة وشنطته البالية، بينما لم تجد الشرطة بطاقة هوية معه، ولكن بعد إجراء التحريات تم التعرف فقط على اسمه وأوضاع معيشته الصعبة.ورصد مقطع الفيديو بورولو وهو يقف على رصيف انتظار المترو المتجه إلى حاجي عثمان، حيث توجه رجال الشرطة والصحة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وأغلقوا مداخل ومخارج محطة تقسيم، فيما تم نقل جثة بورولو من مكان الحادث إلى معهد الطب الشرعي، حسبما أفادت صحبفة جمهورييت التركية.