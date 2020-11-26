«فلاي دبي» تطلق أول رحلة تجارية إلى تل أبيب

وصلت أولى رحلات شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي" اليوم الخميس إلى تل أبيب، بعد شهرين من تطبيع توقيع اتفاقية السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.وحسب المتحدث باسم مطار دبي الدولي فإن الطائرة أقلعت صباح اليوم في رحلة استغرقت نحو أربع ساعات.وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حاضرًا في مطار بن غوريون الدولي عند وصول الطائرة، وأكد أن دولته تعمل على تسهيل الرحلات الجوية إلى أبوظبي ودبي والمنامة، قائلًا "نحن الآن في مرحلة صناعة التاريخ".والإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية، بعد مصر (1979) والأردن (1994)، توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين ثاني دولة خليجية ورابع دولة عربية توقع مثل هذا الاتفاق.وكانت شركة فلاي دبي قد أعلنت مطلع الشهر الحالي أنها ستقوم بتسيير رحلتين يوميًا بين إمارة دبي وتل أبيب، فيما ستقوم شركتا الطيران الاسرائيليتان "العال" و"إسرا إير" بإطلاق رحلات تجارية بين المدينتين الشهر المقبل.