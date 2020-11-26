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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إصابات كورونا فى إفريقيا تتجاوز الـ2.1 مليون حالة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:47 م
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت وكالة المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في القارة الإفريقية بلغ 2106931 حالة.

وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 50628 حتى بعد ظهر اليوم الخميس.

ووفقًا للوكالة، تعافى إجمالي 1781744 شخصًا من الإصابة بالمرض في جميع أنحاء القارة حتى الآن.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الوكالة أن أكثر الدول الإفريقية تضررًا من المرض من حيث عدد الحالات الإيجابية تشمل جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا.

ولوحظ أن منطقة جنوب القارة الإفريقية هي المنطقة الأكثر تضررًا من المرض من حيث عدد الحالات الإيجابية المؤكدة وعدد الوفيات.

وتعد منطقة شمال إفريقيا ثانى أكثر منطقة إفريقية تتأثر بالمرض، وفقًا للوكالة.

وتضم جنوب إفريقيا حاليًا أكبر عدد من حالات الإصابة بالمرض، وهو 775502 حالة إصابة، في حين يوجد في البلاد أيضًا أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن المرض حيث بلغ 21201 حالة.

ويأتي المغرب في المرتبة التالية بعدد 336506 حالات مؤكدة و5539 حالة وفاة، تليها مصر بعدد 114107 حالات مؤكدة و6585 حالة وفاة، حسبما أفادت الوكالة.

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