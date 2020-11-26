مركز أورام أسوان يجري 26 عملية جراحية من قوائم الانتظار (صور)

أعلن الدكتور محمد شوقي، مدير مركز الأورام بأسوان، عن أنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، مع مراعاة الحالات الحرجة، أجري المركز في إطار الانتهاء من قوائم الانتظار 26 حالة جراحية من حالات قوائم الانتظار خلال يومي الأربعاء والخميس.وأضاف الدكتور شوقي أن فريق عمل متكاملًا من جميع التخصصات الطبية تولى إجراء العمليات الجراحية، وعلى رأس الفريق الدكتور عبدالحميد عزت استشارى الأورام، والدكتور إيميل أنور والدكتور رشاد الشرقاوي، والدكتور رامى مراد والدكتور محمد أبوالحمد، والدكتور عبدالرحمن محمد وفريق العمل المساعد من هيئة التمريض بمركز أورام أسوان.وأشار إلى أنه جارٍ حاليًا تنفيذ خطة عاجلة للانتهاء من جميع مرضى قوائم الانتظار والعمل على علاج هذه الحالات وتقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة مع مراعاة الحالات الحرجة.