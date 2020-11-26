تظاهرات وإضراب في القطاع العام وسط تدابير العزل باليونان

شهد القطاع العام في اليونان، الخميس، إضرابًا مدته 24 ساعة؛ للمطالبة بـ"تدابير مهمة لحماية الصحة" في الوقت الذي وضعت فيه الشرطة حالة تأهب لمنع التظاهرات في فترة العزل الصحي.ومدّدت الحكومة حتى السابع من ديسمبر العزل الذي كان مقررًا أصلًا حتى 30 نوفمبر، بسبب العدد الكبير للمصابين بـ«كوفيد- 19» والضغوط الناجمة عن ذلك على المستشفيات.وتظاهر العشرات من سائقي الدراجات النارية وموظفي وزارة العمل أمام مقرها في وسط أثينا، وفقا لصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.ودعت نقابة موظفي المستشفيات إلى التظاهر أمام وزارة الصحة مطالبين بـ"علاوة لجميع العاملين بمناسبة الميلاد" و"تعزيز تدابير الحماية".وتظاهر مئتا شخص ينتمون إلى تيارات اليسار على مسافة 500 متر من وسط المدينة، قبل أن تطلب الشرطة منهم التفرق.. وفقا لمراسل "فرانس برس".والخميس، توقفت شبكة المترو في أثينا لـ24 ساعة، على أن يتوقف سائقو الحافلات أيضًا عن العمل مساء، كما توقفت الرحلات البحرية بين اليونان والجزر بعد مشاركة نقابة البحارة في التحرك.كما شارك في الإضراب صحفيون لمدة ساعتين صباحًا؛ احتجاجًا على "أي تدخل للحكومة في وقت تفشي الجائحة ويلحق الضرر بالحق في الضمان الاجتماعي وحريات الموظفين".