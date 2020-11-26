مقتل 19 مسلحًا مواليًا لإيران فى ضربات جوية شرق سوريا

قتل 19 مسلحًا مواليًا لإيران، الخميس، في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.ورجح المرصد أن تكون "طائرات إسرائيلية" شنت الغارات التى استهدفت إحدى المجموعات المسلحة غير السورية الموالية لإيران قرب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق فى أقصى ريف دير الزور الشرقي.