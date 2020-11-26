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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تحذر من تأثير معايير العوادم الصارمة على صناعة السيارات في أوروبا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:48 م
ميركل
ميركل
وكالات
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حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من تأثير معايير العوادم الصارمة بالنسبة لقطاع صناعة السيارات في أوروبا.

وقالت ميركل، اليوم الخميس، إنه لا ينبغي الادعاء أنه لن يتم حظر محركات الاحتراق وجعل عملها بعد ذلك "مستحيلا تقنيا"، وأضافت: "ولن يكون هذا شيئا جيدا".

وجاءت تصريحات ميركل في اجتماع عبر الفيديو خلال الجمعية العمومية لأعضاء الرابطة الاتحادية لاتحادات أرباب العمل الألمان.

وأوضحت ميركل أن حكومتها ترغب في دفع التحول إلى التنقل الكهربائي قدما وتدعم هذا المجال "لكن بطبيعة الحال سنظل في حاجة في الأعوام المقبلة إلى محركات الاحتراق".

وأشارت ميركل إلى تشكيل مجموعة عمل من أعضاء يمثلون قطاع صناعة السيارات وآخرين يمثلون الحكومة، مهمتها هي متابعة "التدابير التشريعية" في بروكسل، والمتعلقة على سبيل المثال "بمعيار يورو 7" للعوادم وأشياء أخرى.

ويتخوف قطاع صناعة السيارات من أن يؤدي تشديد قيم العوادم في الاتحاد الأوروبي إلى نهاية سيارات الاحتراق اعتبارا من عام 2025.

كانت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة يوم الأحد الماضي، قد أوردت تقريرا عن دراسة أُجْرِيَتْ لصالح المفوضية الأوروبية، ومن المنتظر على أساسها أن يتم تحديد معيار انبعاث العوادم الجديد يورو 7.

ولم يتم إقرار شيء بعد، لكن الدراسة تشير إلى صانعي القرار في المفوضية سيحددون بعض القواعد الأكثر صرامة بصورة واضحة مقارنة بما كانت عليه في معيار العوادم يورو 6.

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