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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«بعد تأجيل زيارته للمنامة».. نتنياهو يعزي البحرين بعد 15 يومًا من وفاة خليفة بن سلمان

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:52 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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أرسل بنيامين نتيناهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، برقية تعزية للعاهل البحريني حامد بن عيسى آل خليفة، في وفاة خليفة بن سلمان، رئيس الوزراء البحريني.

وأعرب نتنياهو، في برقيته، عن حزنه لوفاة رئيس الوزراء البحريني، قبل 15 يوما، وتحديدا في 11 نوفمبر الجاري، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وجاءت تلك البرقية بعد طلب البحرين تأجيل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إلى المنامة، والتي كانت مقررة خلال الأسبوع المقبل، دون الكشف عن الأسباب التي أدت لذلك الطلب.

وأعلن نتنياهو، منذ نحو يومين، عزمه إجراء زيارة هى الأولى من نوعها لكل من الإمارات والبحرين، بعد توقيع اتفاقات السلام وتطبيع العلاقات معهما.

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