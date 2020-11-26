أسواق الخليج الرئيسية تسجل مكاسب أسبوعية بفضل آمال اللقاحات

أغلقت أسهم أبوظبى على انخفاض، اليوم الخميس، لكن جميع بورصات الخليج الرئيسية حققت مكاسب أسبوعية وسط تفاؤل حيال تطورات لقاحات كوفيد-19.وصعدت أسواق المال العالمية معظم جلسات الأسبوعين الأخيرين بعدما أصدرت «فايزر» و«مودرنا» الأمريكيتان و«أسترا زينيكا» البريطانية بيانات إيجابية عن فعالية لقاحات.والمستثمرون متفائلون بأن التقدم على صعيد اللقاحات سيساعد الاقتصادات على التعافي بوتيرة أسرع من المتوقع.ونزل النفط عن أعلى مستوياته فى سبعة أشهر، إذ ساعدت مؤشرات على تنامي الإمدادات في وقف صعود قادته الآمال في انتعاش الطلب على الوقود بفضل التقدم في مكافحة جائحة كوفيد-19.أغلق مؤشر أبوظبى على انخفاض 0.3 بالمائة، لكنه تمكن من تحقيق ارتفاع أسبوعى 1.2 بالمائة، مسجلًا زيادة للأسبوع التاسع على التوالى.وكان أكبر الخاسرين خلال الجلسة سهم بنك أبوظبى الأول الذي تراجع 0.5 بالمائة وسهم اتصالات الذي نزل واحدًا بالمائة.وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي على ارتفاع لخامس جلسة على التوالي وصعد 0.3 بالمائة، وتقدم سهم بنك دبي الإسلامي 0.7 بالمائة.وزاد سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) نحو اثنين بالمائة في حين أغلق سهم العربية للطيران مرتفعا 2.5 بالمائة.وصعد مؤشر دبي 4.5 بالمائة على مدار الأسبوع مسجلًا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.وأغلق المؤشر القياسي السعودي مرتفعًا 0.1 بالمائة، محققًا مكاسب للجلسة الخامسة وللأسبوع الرابع على التوالي.وسجل سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أعلى المكاسب على المؤشر، إذ قفز 7.5 بالمائة، بينما تصدر سهم البنك الأهلي التجاري الأسهم المتراجعة ونزل حوالي واحد بالمائة اليوم.في قطر، انخفض المؤشر 0.1 بالمائة، وخسر سهم البنك التجاري القطري نحو واحد بالمائة، لكن مؤشر الأسهم القيادية القطري حقق مكسبًا أسبوعيًا 1.8 بالمائة.وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشر القيادي المصري نحو 0.8 بالمائة، وخسر سهم البنك التجاري الدولي قرابة الواحد بالمائة.وبورصة عُمان مغلقة أمس الأربعاء واليوم في عطلة محلية.السعودية صعد المؤشر 0.1 بالمائة إلى 8693 نقطة.أبوظبي هبط المؤشر 0.3 بالمائة ليسجل 4972 نقطة.دبي ارتفع المؤشر 0.3 بالمائة إلى 2420 نقطة.قطر خسر المؤشر 0.1 بالمائة إلى 10290 نقطة.مصر تراجع المؤشر 0.8 بالمائة إلى 10981 نقطة.البحرين تقدم المؤشر 0.4 بالمائة إلى 1468 نقطة.الكويت ارتفع المؤشر 0.1 بالمائة إلى 6155 نقطة.