رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

استطلاع: العاملون من المنزل في ألمانيا يستخدمون أجهزتهم الشخصية للعمل

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:44 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
كشف استطلاع حديث عن أن أغلب العاملين يستخدمون أجهزتهم الشخصية في العمل المنزلي.

وجاء في استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي الذي تم نشر نتائجه اليوم الخميس أن 24 بالمائة من العاملين بالمنزل الذين شملهم الاستطلاع يعملون بشكل كامل باستخدامهم أجهزتهم الخاصة، وأن 34 بالمائة يستخدمون أجهزة شخصية وأجهزة خاصة بمكان العمل.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن واحدًا من كل خمسة عاملين من المنزل أدرك أن أصحاب العمل اتخذوا إجراءات سلامة إضافية للأجهزة، وبالنسبة لأغلب البقية تسري القواعد ذاتها كما كان الحال في المكتب.

وحذرت الرابطة الألمانية للسلامة: "الأجهزة الشخصية وحسابات البريد الإلكتروني الشخصية تكون ذات حماية أسوأ من الأجهزة الخاصة بالشركات".

وكشف الاستطلاع عن أنه في الشركات الصغيرة بصفة خاصة، يستخدم كثير من العاملين مثلًا حسابات بريد إلكتروني شخصية أو خدمة الدردشة الخاصة بتطبيق "واتس آب" لأغراض مهنية.

وبحسب البيانات، انتقل نحو ثلث العاملين إلى العمل المنزلي في ربيع العام الجاري. وقبل ذلك كان واحد من كل ثمانية أشخاص فقط يستفيدون أحيانًا أو دائمًا من إمكانية العمل من المنزل.

ولم يوضح الاستطلاع إذا ما كان أصحاب العمل يضمنون لموظفيهم تعويضات عن استخدام أجهزتهم الشخصية لإتمام مهام العمل أم لا.

موضوعات متعلقة

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

قاتل «عجوز الإسكندرية» يعترف: «اشتريت بنزين وولعت فيها»

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات

image description

وحدة «تطوير المشروعات» تصل جامعة أسيوط لتسليم مشروعات بـ5 مليون

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

image description

جامعة أسيوط تدعو الطلاب للمشاركة في المسابقة البحثية لوزارة الداخلية

الأكثر قراءة

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

حقيقة وجود تماثيل فرعونية أثرية بحوزة مواطن مسافر للخارج

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

استطلاع: العاملون من المنزل في ألمانيا يستخدمون أجهزتهم الشخصية للعمل

«ديزني» تشطب 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

قصور ثقافة وسط الصعيد تحتفل بأعياد الطفولة مع ذوى الهمم

تكريم للخريجين والإعلاميين بالمركز الثقافي الروسي

الليلة.. «إخناتون عونى» يعود لمسرح الأوبرا الكبير

بيت يكن يستضيف المعرض الفنى للأشغال اليدوية