استطلاع: العاملون من المنزل في ألمانيا يستخدمون أجهزتهم الشخصية للعمل

كشف استطلاع حديث عن أن أغلب العاملين يستخدمون أجهزتهم الشخصية في العمل المنزلي.وجاء في استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي الذي تم نشر نتائجه اليوم الخميس أن 24 بالمائة من العاملين بالمنزل الذين شملهم الاستطلاع يعملون بشكل كامل باستخدامهم أجهزتهم الخاصة، وأن 34 بالمائة يستخدمون أجهزة شخصية وأجهزة خاصة بمكان العمل.وأظهر الاستطلاع أيضًا أن واحدًا من كل خمسة عاملين من المنزل أدرك أن أصحاب العمل اتخذوا إجراءات سلامة إضافية للأجهزة، وبالنسبة لأغلب البقية تسري القواعد ذاتها كما كان الحال في المكتب.وحذرت الرابطة الألمانية للسلامة: "الأجهزة الشخصية وحسابات البريد الإلكتروني الشخصية تكون ذات حماية أسوأ من الأجهزة الخاصة بالشركات".وكشف الاستطلاع عن أنه في الشركات الصغيرة بصفة خاصة، يستخدم كثير من العاملين مثلًا حسابات بريد إلكتروني شخصية أو خدمة الدردشة الخاصة بتطبيق "واتس آب" لأغراض مهنية.وبحسب البيانات، انتقل نحو ثلث العاملين إلى العمل المنزلي في ربيع العام الجاري. وقبل ذلك كان واحد من كل ثمانية أشخاص فقط يستفيدون أحيانًا أو دائمًا من إمكانية العمل من المنزل.ولم يوضح الاستطلاع إذا ما كان أصحاب العمل يضمنون لموظفيهم تعويضات عن استخدام أجهزتهم الشخصية لإتمام مهام العمل أم لا.