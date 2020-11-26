إحالة المتهم بالاعتداء على سيدة لسرقة هاتفها للجنايات

أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس، بإحالة المتهم بالتعدي على سيدة محاولا سرقة هاتفها بالإكراه لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهم تعدى على سيدة محاولا سرقة هاتفها بالإكراه بإحدى شوارع مدينة السلام، والذى تبين أنه مسجل فى أربع قضايا سرقة وسرقة بالإكراه.كان قد ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على بطل فيديو واقعة التعدى على السيدة.وأظهر الفيديو أن شابا تتبع سيدة تحمل طفلا وقام بالتعدي عليها بالضرب لسرقة هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار فور رؤيته شابا ينزل من سيارة، والذى قام بمطاردته.. وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.