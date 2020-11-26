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مصر

خطة لتأهيل ترع القليوبية وكفر الشيخ لترشيد المياه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:58 م
ترع القليوبية
ترع القليوبية
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ضرورة تنفيذها وباقصى سرعة إنجاز للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا.

تفقد المهندس بلال عبد القادر،  مدير عام ري القليوبية، اليوم الخميس، خطة أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، حيث تم متابعة أعمال صب الخرسانة العادية الجاهزة لزوم اساسات تغطية ترعة البولاقية بطول 330 مترا، وذلك للوقوف على آخر التطورات لأعمال تأهيل الترع على الطبيعة مع تحديد نسب التنفيذ، وذلك طبقا للبرنامج الزمني مع استمرار الأعمال فى عدة مواقع.

كما تفقد المهندس أشرف المحمدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها تأهيل ترعة الوصلة الأولى للملاحة، وترعة السنط من المربط، والتى ينفذها قطاع التوسع الأفقي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ، مشيرا إلى استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومى.

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