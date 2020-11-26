مرشح منوفي يخاطب الناخبين بـ«علم إنجلترا».. وهذا تبريره

أثار المرشح المستقل على المقعد الفردي لمجلس النواب بدائرة منوف وسرس الليان والسادات، عادل طلبة، جدلا بعد ظهوره في فيديو يشرح خلاله برنامجه الانتخابي بجوار علم إنجلترا.وتساءل رواد مواقع السوشيال ميديا عن سبب وجود العلم وأين العلم المصري.وفي أول تعليق ل«طلبة»، قال إن العلم ديكور في المكان الذي تم تصوير البرنامج فيه، وخطأ غير مقصود، وأبدى استعداده لحذفه من على الصفحة الرسمية لحملته، وأكد احترامه للعلم المصري.ويتنافس عادل طلبة في جولة الإعادة مع ثلاثة مرشحين حزبيين للفوز بمقعدين، وهم أحمد أبو زيد محمد أبو زيد دياب مرشح مستقبل وطن، الأمير عبد القوي أحمد عبد القوي الجزار مرشح حزب المصري الديمقراطي، أيمن عبد الهادي سليمان معاذ مرشح حزب مستقبل وطن.